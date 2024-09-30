Путин назначил двух судей в Рязанской области
Также Путин назначил зампредседателя Московского районного суда Рязани. Им стала Светлана Павлухина.
Путин назначил двух судей в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.
Указом президента РФ судьей Рязанского областного суда назначена Елена Маклина, судьей Советского районного суда Рязани — Марина Карташова.
Также Путин назначил зампредседателя Московского районного суда Рязани. Им стала Светлана Павлухина.
Фото: страница рязанского областного суда «Вконтакте»