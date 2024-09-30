Организатор покушения на Прилепина получил пожизненный срок

В суде мужчина признал вину и дал показания, но в судебных прениях уже не выступал. За убийство Прилепина он якобы должен был получить 20 тысяч евро.

Организатор покушения на Прилепина получил пожизненный срок. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета — Рязань».

По данным издания, в суде мужчина признал вину и дал показания, но в судебных прениях уже не выступал. За убийство Прилепина он якобы должен был получить 20 тысяч евро.

Следствие установило, что ранее судимый Александр Пермяков выехал на Украину, где стал сотрудничать со спецслужбами и якобы получил от них задание убить Прилепина.

Следуя указаниям украинских кураторов, Пермяков установил на машину Прилепина несколько мин, которые подорвал 6 мая 2023. В результате покушения водитель писатели погиб на месте, а сам Прилепин получил ранения.

Напомним, писатель перенес 4 сложные операции после покушения. Подробности можно прочитать в нашем сюжете.