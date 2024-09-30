МТС Travel: россияне начали бронирование отдыха на новогодние каникулы

Сервис путешествий МТС Travel исследовал динамику заказа отелей в России и отметил, что началось бронирование на Новый год. Причем, примерно треть заявок приходятся на регионы Юга и Северного Кавказа, а ранних бронирований по этим направлениям уже в два раза выше, чем годом ранее.

Наиболее выражен рост ранних новогодних бронирований в Краснодарском крае — в три раза год к году. Для сравнения, прирост ранних бронирований на Новый год по России в целом составляет +67% год к году.

Сейчас глубина бронирования туристического жилья на новогодние каникулы в Краснодарском крае, Ростовской области и в целом по России составляет примерно 150 дней (5 месяцев). В регионах Северного Кавказа отели на Новый год бронируют в среднем за 170 дней (5,5 месяцев). У этого показателя ни в СКФО, ни в регионах юга нет значительной годовой динамики. Самые продолжительные бронирования на новогодние каникулы традиционно отмечаются в Краснодарском крае — в среднем на 4 ночи. 60% новогодних бронирований в Краснодарском крае сейчас приходятся на Сочи, Адлер и Сириус. Еще 20% бронирований сделаны в отелях горных курортов Сочи (Эстосадок и Красная Поляна). Поскольку это наиболее популярные в России курорты, здесь же отмечается высокая средняя стоимость бронирования на Новый год — сейчас это в среднем 11,5 тысяч за ночь или 42,5 тысячи за весь период проживания.

Для сравнения средний чек ранних новогодних бронирований по России составляет сейчас 8,5 тысяч за ночь, или 27,5 тысяч за средний заказ на три ночи. В регионах Северного Кавказа и в Ростовской области стоимость проживания в новогодние даты ниже — 7,5 тысяч рублей за ночь и 5 тысяч рублей за ночь, соответственно.

«В России динамично развивается внутренний туризм, мы отмечаем прирост по всем направлениям. По всем туристическим маршрутам МТС прокачала связь, поэтому отдыхающим доступны все туристические сервисы с учетом того, что в тренде короткие отпуска, когда люди предпочитают оставаться на связи, просматривать почту и мессенджеры», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: МТС