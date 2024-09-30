С 1 февраля маткапитал проиндексируют на 7,3%

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году возрастет до 794 000 рублей за 140 дней.

С 1 февраля маткапитал проиндексируют на 7,3%. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту бюджета, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, будет 893 000 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году возрастет до 794 000 рублей за 140 дней.

Кроме того, социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%.