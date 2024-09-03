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В Рязани началась регистрация участников форума «Дни международного бизнеса»

VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» пройдет 13 сентября на территории загородного комплекса «Окская жемчужина».

Форум ― крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Его темами станут обсуждение вопросов развития экспорта, совершенствования механизмов комплексной поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки и координации различных институтов развития. Организатором мероприятия выступает Агентство развития бизнеса Рязанской области при поддержке правительства Рязанской области.

В событии примут участие представители бизнеса, исполнительной власти, инфраструктуры поддержки предпринимателей, международных сообществ и организаций из России и зарубежных стран. В числе гостей в этом году — участники из Белоруссии, Китая, Кубы, Турции, Казахстана, Узбекистана.

В программе:

  • пленарная и панельные сессии;
  • «круглые столы» по цифровым решениям в экспорте;
  • мастер-классы по работе с китайскими и турецкими партнерами;
  • награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

Подробности, а также регистрация на участие в форуме по ссылке.

Возрастное ограничение — 0+