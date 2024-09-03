В «Мармакс» анонсировали новую программу для клиентов: скидка до 10%

Девелоперская компания «Мармакс» анонсировала новую акцию, которая распространяется на жилые комплексы «Голландия» и «Арт Кварталы». Специальное предложение будет действительно до 31 октября.

В рамках предложения покупатели недвижимости могут получить скидку в размере 10% на ограниченный список лотов в случае, если квартира приобретается по 100% оплате или с использованием базовой программы ипотеки. Помимо этого, при приобретении лотов по программе рассрочки, клиенты смогут получить 5% дисконт на определенные объекты.

Жилой комплекс бизнес-класса «Арт Кварталы» находится в нескольких минутах от площади Театральной на улице Есенина. В проекте представлено два формата домов — урбан виллы с террасами и открытыми балконами, а также высокие дома с монументальным фронтом застройки и акцентными общественными площадями снаружи, которые станут доминантой квартала. Особенностью квартала станет концепция mixed-use, которая объединит в себе сразу несколько разных пространств. На первых этажах откроются офисы, супермаркеты, брендовые магазины, рестораны и культурные пространства. В комплексе также появится соседский центр, где резиденты смогут общаться и интересно проводить время, организовывать праздники, проводить время в игровой зоне или спокойно работать в коворкинге.

Парковый квартал «Голландия» находится в большом центре Рязани и примечателен собственным парком более одного гектара, с ландшафтным дизайном, многоуровневым освещением и озеленением в концепции четыре сезона. Комплекс выполнен в лаконичном голландском стиле, в цветовой гамме преобладают природные оттенки. Двор закрыт от машин и посторонних и находится под круглосуточным видеонаблюдением, а для автовладельцев организован удобный подземный паркинг. В комплексе также реализуют уникальный комьюнити центр, где жители смогут общаться, учиться, отмечать праздники, отдыхать и развивать собственный бизнес.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.