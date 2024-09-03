Главой рязанского Минцифры стал Максим Соников

Соответствующее решение подписано губернатором Павлом Малковым.

Главой Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области стал Максим Соников. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

«Решением губернатора Рязанской области Павла Малкова на пост министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области назначен Максим Соников», — говорится в сообщении.

Никитин выразил уверенность, что предыдущая работа Соникова в должности директора регионального Центра информационных технологий и профильное образование в сфере ИТ и экономики приведут к позитивным изменениям в развитии цифрового блока и всех проектов цифровой трансформации, начатых в регионе.