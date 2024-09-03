Агентство «Москва»: компания PepsiCo, Inc планирует вернуться в Россию

На днях американская корпорация подала заявку на регистрацию в РФ нового товарного знака.

Компания PepsiCo, Inc планирует вернуться в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

По данным портала, на днях американская корпорация подала заявку на регистрацию в РФ нового товарного знака. Обращение было направлено прямо из США, с адреса одной из штаб-квартир компании.

«Под брендом „Пепси-кола“ она сможет производить безалкогольную газировку. А большего ей и не надо», — говорится в публикации.