Рязанцы разрыдались на сдаче нового спектакля в театре драмы

Сколько слез вы готовы выжать из себя на спектакле? Готовьте все!

В четверг, 26 сентября, в театре драмы прошла сдача спектакля «Матросская тишина» режиссера Бориса Лагоды.

Пересказывать сюжет или пытаться объяснить, о чем этот спектакль, не стоит. Каждый увидит в нем что-то свое: тяжелые военные годы; противостояние режиму; борьба рьяно опекающих своих отпрысков родителей и их детей, которые стесняются этого, и много другое.

От сравнений с фильмом 2004 года «Папа» никуда не денешься. Но можно смело заявить, что Юрий Борисов, сыгравший отца Давида Шварца в рязанском драмтеатре, ничем не уступил Владимиру Машкову.

Одно удовольствие было слушать еврейский говор и шутки от Борисова, которые автоматически погружали на улочки южной Бессарабии.

Однако особняком в спектакле стоит финальный диалог отца и сына, после которого в воздухе чувствовалась опустошенность.

У всего зрительного зала, пусть он и не был забит до отказа, стоял ком в горле. Люди просто растерялись, поэтому с опозданием начали аплодировать артистам. В зале сидел мужчина в годах и стыдливо вытирал слезы, а рядом с ним — юная девушка, которая рыдала без остановки со всхлипами. Но плакали все. Даже те, кто сдерживал слезы снаружи, определенно заполнял ими свою душу…