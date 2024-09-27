Рязанцы разрыдались на сдаче нового спектакля в театре драмы

Сколько слез вы готовы выжать из себя на спектакле? Готовьте все!
В четверг, 26 сентября, в театре драмы прошла сдача спектакля «Матросская тишина» режиссера Бориса Лагоды.
Пересказывать сюжет или пытаться объяснить, о чем этот спектакль, не стоит. Каждый увидит в нем что-то свое: тяжелые военные годы; противостояние режиму; борьба рьяно опекающих своих отпрысков родителей и их детей, которые стесняются этого, и много другое.
От сравнений с фильмом 2004 года «Папа» никуда не денешься. Но можно смело заявить, что Юрий Борисов, сыгравший отца Давида Шварца в рязанском драмтеатре, ничем не уступил Владимиру Машкову.
Одно удовольствие было слушать еврейский говор и шутки от Борисова, которые автоматически погружали на улочки южной Бессарабии.
Однако особняком в спектакле стоит финальный диалог отца и сына, после которого в воздухе чувствовалась опустошенность.
У всего зрительного зала, пусть он и не был забит до отказа, стоял ком в горле. Люди просто растерялись, поэтому с опозданием начали аплодировать артистам. В зале сидел мужчина в годах и стыдливо вытирал слезы, а рядом с ним — юная девушка, которая рыдала без остановки со всхлипами. Но плакали все. Даже те, кто сдерживал слезы снаружи, определенно заполнял ими свою душу…
Смотреть спектакль тяжело, однако оно того стоит. Купить билеты можно по