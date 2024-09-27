На месте трагедии в рязанском ЦПКиО появилось фото погибшего водителя «Ауди»

Очевидец заснял мемориал на месте гибели молодого человека, а также сообщил, что арку, которая повредилась во время пожара, закрасили.

На месте трагедии в рязанском ЦПКиО появилось фото погибшего водителя «Ауди». Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.

Очевидец заснял мемориал на месте гибели молодого человека, а также сообщил, что арку, которая повредилась во время пожара, закрасили.

Напомним, ночью 26 сентября на улице Братиславской неустановленный водитель за рулем автомобиля «Ауди 100» столкнулся с припаркованной «Шкодой Октавией», после этого автомобиль «Ауди» продолжил движение и врезался в входную группу ЦПКиО и загорелся.

Водитель скончался на месте. Стало известно, что прохожие пытались достать мужчину из пылающего автомобиля, но ему зажало ноги.

Полиция проводит проверку.