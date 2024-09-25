Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
23°
Чтв, 26
22°
Птн, 27
23°
ЦБ USD 92.86 -0.06 25/09
ЦБ EUR 103.41 0.19 25/09
Нал. USD 91.70 / 92.38 25/09 14:00
Нал. EUR 101.00 / 102.18 25/09 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
3 818
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
5 865
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
8 140
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
6 889
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский ТРЦ «М5 Молл» сменил название
«С сегодняшнего дня рязанский торгово-развлекательный центр „М5 Молл“ прекращает свою работу под прежним названием», — отметили в сообщении.

Рязанский ТРЦ «М5 Молл» сменил название. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба торгового центра.

«С сегодняшнего дня рязанский торгово-развлекательный центр „М5 Молл“ прекращает свою работу под прежним названием», — отметили в сообщении.

Теперь торговый центр будет назваться «Марко Молл».

Напомним, в 2022 году девелопер «Мармакс» приступил к его обновлению. За этот период в торговом центре увеличился трафик на 15%.

В прошлом году, в рамках первого этапа реконцепции, был полностью обновлен фудкорт. В течение остальных этапов предусмотрена реновация атриумов и торговых галерей, часть перестроечных пространств посетители уже увидят в этом октябре. Кроме этого, модернизируют фасады торгового центра, на них уже установили самый большой в городе медиафасад размером 33×6 метров, еще два медиафасада размещены на крыше здания.