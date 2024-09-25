Рязанский ТРЦ «М5 Молл» сменил название

«С сегодняшнего дня рязанский торгово-развлекательный центр „М5 Молл“ прекращает свою работу под прежним названием», — отметили в сообщении.

Рязанский ТРЦ «М5 Молл» сменил название. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба торгового центра.

«С сегодняшнего дня рязанский торгово-развлекательный центр „М5 Молл“ прекращает свою работу под прежним названием», — отметили в сообщении.

Теперь торговый центр будет назваться «Марко Молл».

Напомним, в 2022 году девелопер «Мармакс» приступил к его обновлению. За этот период в торговом центре увеличился трафик на 15%.

В прошлом году, в рамках первого этапа реконцепции, был полностью обновлен фудкорт. В течение остальных этапов предусмотрена реновация атриумов и торговых галерей, часть перестроечных пространств посетители уже увидят в этом октябре. Кроме этого, модернизируют фасады торгового центра, на них уже установили самый большой в городе медиафасад размером 33×6 метров, еще два медиафасада размещены на крыше здания.