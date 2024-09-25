Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

ВСУ пытались прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь.

Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом 25 сентября сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки Украины прорваться в направлении российского населенного пункта Новый Путь.

Отмечается, что ВСУ потеряли в боях до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, три танка, боевую машину пехоты, автомобиль.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР.