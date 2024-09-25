Мэр Рязани осмотрел строительство двух новых школ и детского сада

По его словам, самым проблемным участком в Рязани является школа в Олимпийском городке.

Мэр Рязани осмотрел строительство двух новых школ и детского сада. Об этом Виталий Артемов написал на своей странице «Вконтакте».

По его словам, самым проблемным участком в Рязани является школа в Олимпийском городке.

«Вместе с первым заместителем министра строительного комплекса Рязанской области Юрием Кулешовым констатировали нарушение графика строительства. Такой подход недопустим. Поручил первому заместителю главы администрации города Дмитрию Лощинину актуализировать график проведения работ на объекте и ежедневно контролировать его неукоснительное соблюдение. Подрядчику необходимо нарастить объемы и опережающими темпами добиться ликвидации отставания. Предупредил, что в случае, если в ближайшее время этого не произойдет, возможна процедура разрыва контракта и смена подрядной организации», — отметил Артемов.

Он также рассказал, что в микрорайоне Семчино новая школа строится по графику.

«Распорядился предусмотреть в бюджете следующего года средства на строительство новой дороги к ней и обустройство одного километра ливневой канализации», — подчеркнул мэр.

Помимо этого, Артемов посетил стройку детского сада в районе ЖК «Метропарк». По его словам, на объект готовятся заводить инженерные коммуникации.