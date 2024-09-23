В Рязанской области продлили налоговые каникулы для новых ИП

В Рязанской области продлили налоговые каникулы для новых ИП. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

23 сентября правительство Рязанской области утвердило законопроект о внесении изменений в региональное законодательство, предусматривающих продление до конца 2026 года налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения. Нулевая ставка может устанавливаться на два налоговых периода после даты регистрации предпринимателя. Законопроект направлен на утверждение в Рязанскую областную Думу.