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В Рязанской области продлили налоговые каникулы для новых ИП

В Рязанской области продлили налоговые каникулы для новых ИП. Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

23 сентября правительство Рязанской области утвердило законопроект о внесении изменений в региональное законодательство, предусматривающих продление до конца 2026 года налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения. Нулевая ставка может устанавливаться на два налоговых периода после даты регистрации предпринимателя. Законопроект направлен на утверждение в Рязанскую областную Думу.

«Предоставление налоговых льгот бизнесу — одно из главных направлений поддержки предпринимательства на уровне региона, —отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети. — Применение нулевой ставки позволит начинающим предпринимателям „встать на ноги“, начать полноценно работать и вносить свой вклад, в экономику региона».