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В шоу Малахова рассказали о рязанце, которого пытались продать на органы в пять лет
В программе рассказали о случае, который произошел в Рязани 20 лет назад. Осенью 2000 года 52-летняя Нина Ткачева решила продать своего пятилетнего внука Андрея на органы из-за финансовых проблем в семье.

В программе Малахова рассказали о рязанце, которого пытались продать на органы. Эфир вышел на канале «Россия-1» в понедельник, 23 сентября.

В программе рассказали о случае, который произошел в Рязани 20 лет назад. Осенью 2000 года 52-летняя Нина Ткачева решила продать своего пятилетнего внука Андрея на органы из-за финансовых проблем в семье.

Отыскав покупателя, женщина занялась документами якобы для усыновления ребенка. Сделку оценили в 90 тысяч долларов. Отмечается, что рязанка хотела пойти еще дальше и поставить продажу детей на поток.

О ее планах узнали полицейские. К женщине подослали подставного покупателя. Мальчику бабушка сказала, что дядя, с которым они встретятся, отвезет его в «Диснейленд». Около рязанского драмтеатра женщину задержали. Выяснилось, что к преступлению были причастны дядя и тетя мальчика. Тогда бабушке Андрея дали четыре года колонии, другие родственники ребенка получили условные сроки.

Мальчика отправили в интернат, но через несколько лет его усыновила семья из Шотландии.

Недавно Андрей вернулся в Россию и посетил Рязань. В эфире программы он рассказал о своей прошлой семье.

«Стараюсь не думать о том, что случилось, не вспоминать. Бабушка Нина умерла. Я ее не простил, не имею ничего общего с кровными родственниками. Никогда не смогу понять такой поступок», — заключил Андрей.