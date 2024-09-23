Дуров заявил, что Telegram обновил политику конфиденциальности

Он заявил, что номера телефонов и IP-адреса пользователей Telegram, нарушающих правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

Дуров заявил, что Telegram обновил политику конфиденциальности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что номера телефонов и IP-адреса пользователей Telegram, нарушающих правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

«Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров. Мы не позволим нескольким тысячам негодяев поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей», — отметил он.