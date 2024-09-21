В Рязани из-за закрытия мотосезона образовались пробки

Пробки образовались на улицах Каширина, на Московском шоссе, Первомайском проспекте.

В субботу, 21 сентября, в Рязани из-за закрытия мотосезона образовались пробки. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, около сотни байкеров собрались на парковке у ТРЦ «Премьер».

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пробки образовались на улицах Ленина, Горького, Каширина, а также на Московском шоссе, Первомайском проспекте.

Фото: скриншоты из группы «АвтоБлог Рязань» во «ВКонтакте» и «Яндекс Карт»