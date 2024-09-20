Жительница Ряжска рассказала о смерти знакомого из-за халатности врачей

«Хочу выразить „благодарность“ врачам районной больницы Ряжска. „Благодарность“ за то, что отправили в мир иной человека, которому еще жить бы, да жить», — написала женщина.

Жительница Ряжска рассказала о смерти знакомого из-за халатности врачей. Об этом она написала в паблике «Подслушано Ряжск».

«Хочу выразить „благодарность“ врачам районной больницы Ряжска. „Благодарность“ за то, что отправили в мир иной человека, которому еще жить бы, да жить», — написала женщина.

По ее словам, больной с серьезным заболеванием сердца и тяжелой одышкой поступил в отделение к терапевту с Ухолова.

«Этот врач сделал ему 8 капельниц и отправил домой без каких-либо консультаций», — рассказала рязанка.

По ее словам, дома мужчине стало хуже. Он обратился к врачу в поликлинику, объяснив свое тяжелое состояние: постоянный сильный кашель и сильная одышка с хрипами.

«Терапевт сказала мне, что ей, видите ли, некогда. Больной просил направление в Рязань, она ответила, чтобы мы приходили в понедельник по записи, а в четверг он умер от обширного инфаркта, когда его привезли в реанимацию. Таким врачам не лечить людей надо, а носки вязать дома», — заключила женщина.