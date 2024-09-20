В МЧС рассказали о пожаре в гаражном кооперативе в Рязани

На место происшествия пожарные выехали в 16:27. В 17:15 возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали РЗН. инфо о пожаре в гаражном кооперативе «Монтажник» в Рязани.

На место происшествия пожарные выехали в 16:27. В 17:15 возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. По данным МЧС, огнем поврежден гаражный бокс. Пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб уточняются. К тушению привлекали три единицы техники и 10 человек личного состава.

Напомним, рязанцы сообщили о пожаре в гаражном кооперативе.