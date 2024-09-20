На набережной в Рязани планируют построить три пристани и маяк

В ближайшие дни с проектировщиком заключат контракт, позже проект должен пройти госэкспертизу. Набережная планируется длиной три километра.

В Рязани на набережной планируют построить три пристани и маяк. Об этом стало известно на публичном докладе вице-губернатора Артема Бранова в пятницу, 20 сентября.

Как рассказал вице-губернатор, в ближайшие дни с проектировщиком заключат контракт, позже проект должен пройти госэкспертизу. Набережная планируется длиной три километра.

По словам Бранова, благоустроить намерены участок берега вдоль рек Трубежа и Оки от кремлевского сквера до Орехового озера. Там хотят разместить три пристани, амфитеатр, маяк, обновить дорожки для прогулок, построить несколько кафе.

«При выделении финансирования приступим к строительству в следующем году», — отметил Артем Бранов.

Ранее стало известно, что благоустройство планируют в 2025 году.