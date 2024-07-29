В мэрии назвали дату благоустройства сквера на набережной Рязанского кремля

Ранее на набережной корреспондент РЗН. инфо заметил дыры в ограждении и асфальте.

Стало известно, когда планируют благоустроить сквер на набережной Рязанского кремля. Дату назвали представители горадминистрации в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

По словам мэрии, благоустройство планируют в 2025 году.

В конце мая в сквере на набережной Рязанского кремля корреспондент заметил дыры в ограждении и асфальте. Также он выяснил, что в Кремлевском сквере, благоустроенном за 250 миллионов, нет газона и туалетов.

Позднее в мэрии заявили, что туалет на территории Кремлевского сквера не предусмотрен. Модульный санузел установили ближе к памятнику Сергею Есенину, но он временно закрыт на ремонт.