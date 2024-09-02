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В Рязани снова заметили пролет спутников Starlink
Спутники в небе над Рязанской областью заметили 1 сентября.

В Рязани снова заметили пролет спутников Starlink. Видео опубликовали в Rznastro.

Спутники в небе над Рязанской областью заметили 1 сентября.

«Полчаса назад мы сняли Старлинки в Рязанской области, о которых никто ничего не знал! Непередаваемые ощущения», — подписал автор поста.

Справка:

В 2019 году компания Илона Маска SpaceX заявила о запуске первой группы космических аппаратов для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Всего компания планирует запустить 12 000 аппаратов.