В рязанскую больницу закупят маммограф за 15,7 миллиона рублей

В документах указано, что новое изделие не сможет выполнять контрастную спектральную маммографию.

В больницу № 11 закупят маммограф за 15 миллионов 799 тысяч 592 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, маммографическую рентгеновскую стационарную систему должны привезти в «Городскую клиническую больница № 11» до 28 октября 2024 года. В документах указано, что новое изделие не сможет выполнять контрастную спектральную маммографию.

Поставщик также должен установить аппарат. В случае, если подрядчик будет привлекать другие организации, он обязан предоставить лицензию на работы.

Согласно ответу минздрава на жалобы рязанок на работу маммографа в некоторых больницах города, на обследования направляют в другие учреждения, если аппарат неисправен.