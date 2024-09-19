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В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой
Как отметил Хамзаев, участковые должны быть публичны, к ним должно быть повышенное доверие.

В Госдуме предложили сделать должность участкового избираемой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

По его словам, нужно полиции придать дополнительную народность, включив голос жителей при выборе тех или иных кандидатов на социально-значимые посты.

Как отметил Хамзаев, участковые должны быть публичны, к ним должно быть повышенное доверие.