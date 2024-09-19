URA.RU: в России продолжат расти цены на яблоки

Это последствие майских заморозков в центральных регионах, где собирают значительную часть урожая.

В России продолжат расти цены на яблоки из-за майских заморозков в центральных регионах, где собирают значительную часть урожая. Об этом в четверг, 19 сентября, URA.RU рассказал экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.

По его словам, из-за непогоды сельхозпроизводители потеряли часть деревьев. В основном яблони выжили, однако урожай ощутимо сократился. Полностью компенсировать потери импортом не удалось, потому что зарубежных поставщиков стало меньше.

По данным издания, 11 сентября средняя оптовая цена на яблоки в России составляла 54,2 рубля за килограмм, что на 16,8% выше, чем в 2023 году, и на 4,4% ниже, чем месяцем ранее. Отмечается, что розничная стоимость яблок за год выросла на 17%, за месяц снизилась на 7,3% и составила 153,6 рубля за килограмм.

Как пишет издание, финансовая поддержка правительства сдержит рост цен, но сокращение урожая даст о себе знать.

«По всем законам, плохой урожай означает для потребителей меньший объем предложения, а значит, рост цен. Но с учетом того, что есть общая инфляция, сложно вычленить, где подорожание связано с конъюнктурным фактором, а где с инфляционным. Пока яблоки укладываются в общий рост цен», — уточнил собеседник издания.

Напомним, в России спрогнозировали дефицит яблок.