В России спрогнозировали дефицит яблок

Проблемы урожая связаны с майскими снегопадами и заморозками.

В России спрогнозировали дефицит яблок. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил Life со ссылкой на главу Министерства сельского хозяйства Оксану Лут.

По ее словам, из-замайских морозов и снегопадов сильно пострадали плодовые деревья. В ведомстве рассмотрят возможность покупки яблок за рубежом.

«По яблокам мы пострадали действительно. В очень неудачный момент заморозки наступили. С точки зрения цен на яблоки как на социально значимый продукт, мы будем с Минэком смотреть, что мы можем приоткрыть, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами», — сообщила министр.

Она отметила, что зерновые культуры никак не пострадали от холодной весны и урожай будет достаточным, чтобы удовлетворить все потребности населения.