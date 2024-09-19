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Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 32
По словам рязанцев, в последнее время автобус № 32 стал реже ходить. В среду, 18 сентября, транспорт ждали почти полтора часа.

Рязанцы пожаловались на работу автобуса № 32. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора публикации, в последнее время автобус № 32 стал реже ходить. В среду, 18 сентября, рязанка ждала транспорт почти полтора часа.

«Во-вторых, у меня претензия к их отправной точке на ост. Новоселов, 60! Почему они не подъезжают к самой остановке, когда начинают маршрут? Многие люди, сидящие на остановке, попросту не видят его», — говорится в сообщении.

Автор поста попросила разобраться в проблеме.