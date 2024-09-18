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В Рязани водителям троллейбусов увеличили зарплаты
Это сделано для решения проблемы нехватки кадров.

В Рязани водителям троллейбусов увеличили зарплаты. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба горадминстрации.

Губернатор Павел Малков на заседании правительства озвучил вопрос, поступивший через социальные сети, про увеличение заработной платы работникам «УРТ» и улучшение условий труда для них.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов пояснил, что на сегодняшний день средняя зарплата водителя троллейбуса составляет 62 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель был равен 53 тысячам рублей.

Кроме того, с 1 июля 2024 года за хорошие показатели работы выплачивается премия. Она увеличена в среднем на 5000 рублей.

Также для учеников водителей МУП «УРТ» увеличили стипендию с 30 до 40 тысяч рублей. Обучение проводится в течение 6-ти месяцев. Все это время будущий водитель получает выплаты за счет предприятия.

«Сейчас решается вопрос с ремонтом общежития на проезде Яблочкова. Это также поможет привлечь на предприятие новые кадры», — отметил Виталий Артемов.

Он добавил, что при формировании бюджета на 2025 год будет продолжено рассмотрение вариантов для решения проблемы нехватки водителей.