В минздраве рассказали о состоянии рязанцев, пострадавших при взрыве в Подмосковье

Напомним, рязанцы пострадали при взрыве бытового газа на Воскресенском агрегатном заводе в Подмосковье, который произошел 12 сентября. Вертолетом санавиации их доставили в ОКБ.

В минздраве рассказали о состоянии рязанцев, пострадавших при взрыве газа в Подмосковье. Сообщение появилось в соцсети «Вконтакте».

По данным министерства, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пациента с 55% ожогов перевели в ожоговое отделение и лечат с помощью противоожоговой кровати, которая позволяет «высушивать» обширные раны.

Второго мужчину с 75% ожогов наблюдают реаниматологи. Его переложили на «кровать-сетку» с аэрацией тепловентиляторами.

Напомним, рязанцы пострадали при взрыве бытового газа на Воскресенском агрегатном заводе в Подмосковье, который произошел 12 сентября. Вертолетом санавиации их доставили в ОКБ.