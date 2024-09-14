Пострадавших от взрыва газа в Подмосковье рязанцев санавиация доставила в ОКБ

Мужчин госпитализировали в реанимационное отделение. 50-летний житель получил ожоги 75 процентов тела, а 27-летний рязанец — 50 процентов.

Жителей Рязанской области, пострадавших от взрыва газа в Подмосковье, доставили вертолетом санавиации в ОКБ. Об этом сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Взрыв бытового газа произошел в четверг, 12 сентября. По данным « МК », трех рабочих подрядной организации, жителей Рязанской области 27, 48 и 50 лет, наняли для ремонта крыши на Воскресенском агрегатном заводе в Подмосковье.

«В какой-то момент они решили покурить в подсобном помещении, где хранились газовые баллоны. По всей видимости, из-за небрежности произошел взрыв бытового газа. Все пострадавшие доставлены в больницу с сильным ожогами — до 50% поверхности тела», — говорится в сообщении.

По данным ОКБ, 12 сентября мужчин экстренно госпитализировали в Воскресенскую районную больницу. Врачи провели видеоконсультацию с главным комбустиологом рязанского минздрава, заведующим ожоговым отделением Введенским. Они приняли решение о транспортировке пострадавших в рязанскую ОКБ.

Как говорится в посте, перелет длился около 50 минут, пациенты перенесли его хорошо. Когда пострадавших доставили в Рязань, бригада врачей и медсестры «буквально на вертолетной площадке проводили лечебные мероприятия».

Мужчин госпитализировали в реанимационное отделение. 50-летний житель получил ожоги 75 процентов тела, а 27-летний рязанец — 50 процентов.

Отмечается, что на данный момент состояние обоих пациентов остается тяжелым, мужчины в сознании.

Фото: группа «Областная клиническая больца. Рязань»