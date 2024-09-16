Рязанские врачи впервые провели операцию ребенку с синдромом «молчащего» синуса

Основной жалобой юного пациента было затруднение носового дыхания.

Рязанские врачи впервые провели операция ребенку с синдромом «молчащего» синуса. Об этом сообщил региональный минздрав.

Основной жалобой юного пациента было затруднение носового дыхания. Отмечается, что данная патология встречается довольно редко. Согласно данным H. Babar-Craig et al., за последние 50 лет в литературе описано менее 200 клинических случаев.14-летнему подростку провели эндоскопическую гайморотомию слева с формированием соустья. Послеоперационный период прошел без осложнений, в настоящее время ребенок выписан.