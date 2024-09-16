Правительство не поддержало законопроект о запрете хиджабов в школах

Отмечается, что законопроект нуждается в доработке.

Правительство России не поддержало законопроект о локальных ограничениях на никабы и хиджабы. Об этом сообщило ТАСС.

Как уточнили в правительстве, законопроект нуждается в доработке.

Отмечается, что ранее с инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Предполагалось, что образовательные учреждения смогут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальные или региональные депутаты смогут вводить местный запрет на ношение в государственных организациях, общественных местах одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.

Напомним, Бастрыкин выступил за запрет ношения никабов.