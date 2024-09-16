Пешеход, которого сбили на улице Большой в Рязани, скончался
Напомним, авария произошла 15 сентября, примерно в 20:20, в Рязани вблизи дома № 60 по улице Большой. 29-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Ягуар», совершил наезд на пешехода, 37-летнего местного жителя.
Пешеход, которого сбили на улице Большой в Рязани, скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, авария произошла 15 сентября, примерно в 20:20, в Рязани вблизи дома № 60 по улице Большой. 29-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Ягуар», совершил наезд на пешехода, 37-летнего местного жителя.
В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.