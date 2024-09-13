Рязанского священника третий раз за год убирают из храмов, прихожане хотят обратиться к патриарху Кириллу

Рязанского священника третий раз за год убирают из храмов. Об этом 13 сентября РЗН. Инфо сообщили прихожане храма в селе Малый Студенец Сасовского района.

По их словам, настоятеля церкви Рождества Богородицы Александра Веденеева переводят на новое место уже третий раз за год.

До осени 2023 года священник почти девять лет был настоятелем Архангельского храма в Сасове.

«Батюшка за несколько лет в Сасове отреставрировал храм полностью, оборудовал новое отопление, построил библиотеку, воскресную школу, трапезную, просфорную, организовали помощь участникам СВО (плетение маскировочных сетей и сбор средств). Народ потянулся в храм, особенно стало много молодежи и детей. И внезапно его снимают с должности и переводят в другой храм вторым священником, в старой части города. Там он прослужил два месяца и его перевели в село Малый Студенец», — рассказывают собеседники.

После перевода из сасовского храма произошел отток прихожан. Часть людей перестали ходить в церковь в городе и начали приезжать к настоятелю Александру в Малый Студенец.

«За короткое время в Малом Студенце он сплотил людей, наладил приходскую жизнь и организовал реставрационные работы. Сейчас это все рушится одним указом, который озвучил вчера на службе секретарь касимовской Епархии Савва Максименко, — сетуют прихожане. — Люди сильно возмущены таким решением в разгар ремонтных работ на ротонде храма и перед престольным праздником Рождества Богородицы. Готовился концерт и полевая кухня. В дальнейших планах были более масштабные реставрационные работы. Сейчас священника хотят отправить служить в Касимов за 100 километров от Студенца и места жительства. Вчера во время службы Савва сказал всем, что для настоятеля это якобы повышение, но мы так понимаем, что это не так».

Прихожане начали сбор подписей в защиту священника, чтобы его оставили в Студенце. Они хотят обратиться к патриарху Кириллу.

В телефонном разговоре секретарь касимовской Епархии Савва Максименко отказался называть корреспонденту РЗН. Инфо причину такого частого перевода Веденеева.

«Есть такое понятие как благословение правящего архиерея для того, чтобы человек служил на том месте, где ему необходимо», — заключил секретарь касимовской Епархии.

Редакция направила запрос в местную епархию для получения официального ответа. Сам Веденеев отказался комментировать ситуацию редакции.

«Мы будем бороться за своего батюшку. Это человек, который не равнодушен ко всему, всем старается прийти на помощь. Мы его полюбили всем сердцем, мы смирились один раз, когда его забрали из Архангельского храма, о чем очень многие сожалеют, а нужно было идти до победного. А теперь будем стоять до победного конца, пока не оставят нашего батюшку Александра в покое», — заключили собеседники.