Россиян хотят обязать регистрировать электросамокаты
Отмечается, что физлиц и юрлиц обяжут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр.
Россиян хотят обязать регистрировать электросамокаты. Об этом сообщает «
Отмечается, что физлиц и юрлиц обяжут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр.
По данным ведомства, нововведения нужны для контроля за электросамокатами.
В министерстве считают нужным ввести в ПДД термины «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода», а также условия, при которых эти маневры можно выполнять.