Россиян хотят обязать регистрировать электросамокаты

Отмечается, что физлиц и юрлиц обяжут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр.

Россиян хотят обязать регистрировать электросамокаты. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на Минтранс.

Отмечается, что физлиц и юрлиц обяжут вносить сведения о СИМ в специальный федеральный реестр.

По данным ведомства, нововведения нужны для контроля за электросамокатами.

В министерстве считают нужным ввести в ПДД термины «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода», а также условия, при которых эти маневры можно выполнять.