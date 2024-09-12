Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
28°
Чтв, 12
29°
Птн, 13
28°
ЦБ USD 91.27 0.16 12/09
ЦБ EUR 100.74 0.24 12/09
Нал. USD 90.45 / 90.71 12/09 15:25
Нал. EUR 100.00 / 100.60 12/09 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
4 часа назад
303
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
3 036
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
4 603
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
8 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Омске загорелся завод «Омсктрансмаш»

В Омске загорелся завод «Омсктрансмаш». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Возгорание произошло 12 сентября. По данным губернатора Виталия Хоценко, загорелась крыша одного из цехов Омского завода транспортного машиностроения во время ремонта.

Местные жители сообщают, что дым виден из разных районов города.

Отмечается, что завод, который занимается производством танков и другой военной техники, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.