В Омске загорелся завод «Омсктрансмаш»

В Омске загорелся завод «Омсктрансмаш». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Возгорание произошло 12 сентября. По данным губернатора Виталия Хоценко, загорелась крыша одного из цехов Омского завода транспортного машиностроения во время ремонта.

Местные жители сообщают, что дым виден из разных районов города.

Отмечается, что завод, который занимается производством танков и другой военной техники, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.