В России подорожают авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов

На внутренних рейсах он увеличится на 37%, на международных — на 100%.

В России подорожают авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов. Об этом во среду, 11 сентября, сообщил «Коммерсантъ».

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к Минтрансу с просьбой пересмотреть планы по увеличению сборов, так как это скажется на стоимости авиабилетов.

«В проекте предусмотрено увеличение аэронавигационного сбора с российских авиакомпаний на внутренних рейсах на 37%, на международных — на 100%. Это приведет к росту стоимости авиабилетов», — передает содержание письма издание.

Отмечается, что изменения в правилах приведут к снижению спроса на авиаперевозки и ухудшению конкурентных позиций российских авиакомпаний. Эксперты отмечают, что ставки для российских перевозчиков ниже иностранных, однако реконструкция аэропортов требует финансирования.