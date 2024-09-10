Мигрант, подозреваемый в изнасиловании двух мальчиков в Ряжском районе, похищал детей

Установлено, что мужчина скрывался в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа.

Мигрант, подозреваемый в изнасиловании двух мальчиков в Ряжском районе, похищал детей. Об этом сообщается на сайте УМВД по Московской области.

Отмечается, что полицейским поступила информация, что 38-летний мужчина увез в неизвестном направлении двух мальчиков.

Установлено, что мужчина скрывался в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа.

Оперативники задержали злоумышленника и освободили детей.

В ходе опроса подозреваемый признался, что несовершеннолетние были детьми его знакомых.

Напомним, ранее следком сообщил, что с мая по сентябрь 2024 года мужчина насиловал двоих мальчиков.