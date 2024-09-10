Малков представил нового министра строительного комплекса Рязанской области

Им стал Марат Султанов.

Малков представил нового министра строительного комплекса Рязанской области. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили на заседании областного правительства.

Должность занял Марат Султанов.

«У него богатый опыт в сфере строительства. Марат Султанов руководил разными проектами и имеет юридическое образование с соответствующим опытом работы. Также он обладает определенным видением. Это ровно то, чего не хватает министерству и об этом я много раз говорил», — заявил глава региона.

Губернатор отметил, что министерство должно в целом отвечать за все строительство на территории региона, за жилищное строительство и аварийное жилье, за план развития территорий, быть квалифицированным заказчиком по всем соцобъектам. Это затрагивает все стадии работы от планирования до приемки, учитывая и комплексный подход.

«Такого взгляда нам сильно не хватает. Это касается не только отдельных объектов, но и каждого населенного пункта и региона в целом. Это затрагивает и типовые объекты, например, детские сады, школы и другие. Нужен четкий контроль и понимание, как идет работа на каждой стадии строительства каждого объекта, чтобы видеть, где есть какие-то проблемы и можно было оперативно реагировать. Эти задачи я ставил и продолжаю ставить. Надеюсь, что с новым руководителем их удастся решить», — заключил Павел Малков.