Малков представил нового министра строительного комплекса Рязанской области. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили на заседании областного правительства.
Должность занял Марат Султанов.
«У него богатый опыт в сфере строительства. Марат Султанов руководил разными проектами и имеет юридическое образование с соответствующим опытом работы. Также он обладает определенным видением. Это ровно то, чего не хватает министерству и об этом я много раз говорил», — заявил глава региона.
Губернатор отметил, что министерство должно в целом отвечать за все строительство на территории региона, за жилищное строительство и аварийное жилье, за план развития территорий, быть квалифицированным заказчиком по всем соцобъектам. Это затрагивает все стадии работы от планирования до приемки, учитывая и комплексный подход.
«Такого взгляда нам сильно не хватает. Это касается не только отдельных объектов, но и каждого населенного пункта и региона в целом. Это затрагивает и типовые объекты, например, детские сады, школы и другие. Нужен четкий контроль и понимание, как идет работа на каждой стадии строительства каждого объекта, чтобы видеть, где есть какие-то проблемы и можно было оперативно реагировать. Эти задачи я ставил и продолжаю ставить. Надеюсь, что с новым руководителем их удастся решить», — заключил Павел Малков.