На рязанской ВДНХ прошел концерт в поддержку жителей Курской области

В субботу, 31 августа, на рязанской ВДНХ состоялся благотворительный концерт «Сила музыки — сила народа!» в поддержку жителей Курской области и участников спецоперации.

В субботу, 31 августа, на рязанской ВДНХ состоялся благотворительный концерт «Сила музыки — сила народа!» в поддержку жителей Курской области и участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Концерт Камерного оркестра Рязанской области под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры России Сергея Проскурина прошел под лозунгом «В едином порыве наши сердца бьются вместе».

Перед мероприятием в Рязанском дворце молодежи состоялась лекция актера театра и кино, дубляжа, телеведущего и общественного деятеля Егора Бероева. Речь там шла о нравственно-патриотических качествах граждан, сохранении национального благополучия.

Во время благотворительного концерта исполнили классические произведения русских композиторов, песни военных лет, народные песни и другие композиции.

В проекте участвовали актер Егор Бероев, солистка Большого театра Оксана Лесничая, ведущие певцы и танцевальные коллективы Рязанской области, а также музыканты из Курского региона.

Проект организован при поддержке правительства Рязанской области и Российского общества «Знание».