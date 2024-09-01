На рязанской ВДНХ прошел концерт в поддержку жителей Курской области

В субботу, 31 августа, на рязанской ВДНХ состоялся благотворительный концерт «Сила музыки — сила народа!» в поддержку жителей Курской области и участников спецоперации. Об этом
Концерт Камерного оркестра Рязанской области под управлением главного дирижера, заслуженного работника культуры России Сергея Проскурина прошел под лозунгом «В едином порыве наши сердца бьются вместе».
Перед мероприятием в Рязанском дворце молодежи состоялась лекция актера театра и кино, дубляжа, телеведущего и общественного деятеля Егора Бероева. Речь там шла о нравственно-патриотических качествах граждан, сохранении национального благополучия.
Во время благотворительного концерта исполнили классические произведения русских композиторов, песни военных лет, народные песни и другие композиции.
В проекте участвовали актер Егор Бероев, солистка Большого театра Оксана Лесничая, ведущие певцы и танцевальные коллективы Рязанской области, а также музыканты из Курского региона.
Проект организован при поддержке правительства Рязанской области и Российского общества «Знание».