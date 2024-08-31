В Рязанской области задержали мужчину, который хранил наркотики в морозилке

В Пронском районе задержали мужчину, который хранил наркотики в морозилке. Об этом 31 августа сообщает региональное УМВД.

В доме 36-летнего прончанина нашли 723 грамма марихуаны и 18 граммов конопли. Задержанный выращивал на участке наркотики, перерабатывал их, затем фасовал и хранил в морозилке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).