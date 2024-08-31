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В перинатальном центре рязанка с редкой аномалией родила девочку

В перинатальном центре рязанка с редкой аномалией родила девочку. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба медучреждения.

У роженицы обнаружили предлежание сосудов пуповины, при котором сосуды пуповины, идущие внутри околоплодных оболочек, располагаются над внутренним зевом шейки матки, ниже головки плода, то есть на ее пути. Такая аномалия встречается раз в пять тысяч беременностей, она чревата потерей ребенка и кровотечением.

Для профилактики осложнений роды провели с помощью кесарева сечения в плановом порядке.

Новорожденную назвали Василиса, ее вместе с мамой готовят к выписке.