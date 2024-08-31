Рязанцев пригласили на празднование Дня города в Лесопарк

Рязанцев пригласили на празднование Дня города в Лесопарк. В субботу, 31 августа, там расположилась одна из площадок торжества.

В парке деревья украсили китайские фонарики, организовали фотозоны в «русском стиле» и пригласили аниматоров в стилизованных костюмах.

Кроме того, на площадке подготовили зону кейтеринга, где все посетили смогут получить угощения, как русские, так и китайские.

Рязанцев ждет выступление кавер-групп из Москвы и Рязани, шоу китайских драконов и другие развлечения.

Торжества в Лесопарке продлятся до 20:00.