РИА «Новости»: курс доллара должен составлять около 27 рублей

Рубль оказался одной из самых недооцененных валют в мире. Его курс должен составлять около 27 рублей за доллар, пишет РИА «Новости» со ссылкой на расчеты из рейтинга крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стаканчика колы.

Курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) в 3,4 раза ниже текущего курса. Как отмечают эксперты, на ППС влияет торговый баланс страны на основе экспорта и импорта, динамика денежной массы, геополитическая риск-премия и инфраструктурные барьеры.

Под ППС понимается отношение покупательной способности национальной денежной единицы к покупательной способности доллара США. Покупательная способность определяется по заданному набору («корзине») товаров и услуг.