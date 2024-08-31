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Минобороны: во время боевых действий ВСУ потеряли 8200 человек в Курской области

Во время боевых действий ВСУ потеряли 8200 человек в Курской области. Об этом 31 августа сообщает Минобороны.

Кроме того, украинцы потеряли 76 танков, 36 БМП, 67 БТР, 521 боевую бронированную машину, 242 машины, 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Среди них — четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов,

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении министерства.