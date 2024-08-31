Лавров заявил, что Россия не будет вести переговоры о своей территории

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявил, что Россия свою территорию ни с кем не обсуждает. Об этом 31 августа пишет RT.

По словам главы МИД, «очень трудно судить», какую цель преследовал Запад, спонсируя вторжение Украины в российский регион. При этом, как напомнил министр, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это будет нужно для последующих обменов.

«Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем», — отметил Лавров.