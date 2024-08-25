В Рязанской области пропал 59-летний мужчина

59-летний Александр Феоктистов из села Городище в Рыбновского районе пропал 23 августа. Он вышел из дома и не вернулся.

В Рязанской области пропал 59-летний мужчина. Об этом сообщается в группе ПСО «ЛизаАлерт».

59-летний Александр Феоктистов из села Городище в Рыбновского районе пропал 23 августа. Он вышел из дома и не вернулся.

В день пропажи мужчина был одет темно-зеленую тканевую куртку, черную футболку, светло-серые брюки, синие кроссовки с красной окантовкой.

Его приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, каре-зеленые глаза.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52.