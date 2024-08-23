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На улице Соборной в Рязани появятся столы для пикника и фонтан
Согласно тендеру на госзакупках, на проект выделили 107 миллионов 967 тысяч 636 рублей. В документах сказано, что на пешеходных зонах улицы и площади Соборная поставят 24 круглых уличных стола, 15 столиков для пикника, 39 скамеек разного вида, 28 урн, дорожные знаки и остановочный павильон.

На улице и площади Соборной благоустроят пешеходную зону. Согласно тендеру на госзакупках, на проект выделили 107 миллионов 967 тысяч 636 рублей.

В документах сказано, что на пешеходных зонах улицы и площади Соборная поставят 24 круглых уличных стола, 15 столиков для пикника, 39 скамеек разного вида, 28 урн, дорожные знаки и остановочный павильон.

Также оборудуют парковку, на пешеходных переходах проложат брусчатку и установят природные бортовые гранитные камни. Кроме того, подрядчик должен будет озеленить территорию, установить 22 уличных светильника, обустроить фонтан и лестницу.

Заказчик — горадминистрация Рязани. Работы выполнят до 2 декабря 2024 года.