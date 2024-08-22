Рязанская мэрия заявила об острой нехватке водителей на коммерческих маршрутах

Комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова в ответ на жалобу о долгом ожидании маршрутки № 41. В мэрии рассказали, что недовыпуск необходимого количества транспорта правда существует. Это приводит к увеличению интервалов движения.

Рязанская горадминистрация заявила об острой нехватке водителей на коммерческих маршрутах. Комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова в ответ на жалобу о долгом ожидании маршрутки № 41.

В мэрии рассказали, что недовыпуск необходимого количества транспорта правда существует. Это приводит к увеличению интервалов движения.

«По информации, полученной от перевозчика, недовыпуск автобусов обусловлен острой нехваткой водителей», — отметили в ведомстве.