В Рязани на проезде Шабулина грузовик оборвал контактную сеть

Из-за ремонта образовалась пробка. Движение организовано с участием регулировщика.

В Рязани на проезде Шабулина образовалась пробка из-за ремонта контактной сети. Об этом в среду, 21 августа, сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

По информации очевидцев, контроль дорожного движения осуществляет регулировщик.

В Горадминистрации пояснили, что контактные провода на улице Шабулина (въезд и выезд из Депо 2) порвал грузовой автомобиль.

«Специалисты предполагают, что он был с негабаритным грузом. Ремонтная бригада восстанавливает сеть, все троллейбусы следуют по своим маршрутам без изменений», — отметили в мэрии.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке затруднено.